Prihodnji teden začetek sanacije

Predstavniki okoljskega ministrstva, občine in izbranega izvajalca se bodo danes sestali s starši otrok, ki obiskujejo vrtčevski enoti Mavrica in Ringa raja, katerih igrišči bodo začeli sanirati prihodnji teden.



Ljubljansko podjetje Inkaing mora sanacijo zaključiti v 130 dneh. Na današnjem srečanju naj bi predstavili podroben potek del in časovnico le-teh. Morda bo po sestanku že znano tudi, kam bo izvajalec del odpeljal zemljo, polno težkih kovin. Po današnji predstavitvi bodo lahko tudi v vrtcih začeli pripravljati program in organizacijo dela enot za čas obnove. »Dokler nimamo informacij, ne moremo predvideti ne delovanja ne poslovanja naše enote Mavrica. Ne vemo niti, kdaj načrtujejo pričetek del,« je dejala Vanja Krašovic, ravnateljica Vrtca Anice Černejeve, kamor sodi enota Mavrica.

Naj se začne

Kolesje težko pričakovane sanacije onesnažene zemljine na igriščih celjskih vrtcev se je po posredovanju zaskrbljenih in odločnih mamic vendarle začelo vrteti. Kot kaže, tokrat v pravo smer. Strokovnjaki so se po več kot desetletju vendarle poenotili, da otroci občasno zemljo tudi jedo in da je lahko igra na igriščih, prekomerno onesnaženih s težkimi kovinami, dolgoročno nevarna za zdravje. Okoljsko ministrstvo z ministrom Simonom Zajcem na čelu je dalo zaskrbljenim staršem zavezo, da bodo strupe odstranili.

Če so starši leta zaman čakali na srečanje in konstruktiven pogovor s predstavniki Mestne občine Celje, ki je ustanoviteljica celjskih javnih vrtcev, se bodo danes že drugič v mesecu dni srečali s predstavniki ministrstva, ki zadnje leto bdi nad projektom sanacije. Za zdaj so starši z odnosom pristojnega ministrstva zadovoljni, medtem ko še vedno pogrešajo dejavnejšo vlogo lokalnih služb. Želijo si, da se dela res čim prej začnejo, in da bodo izvedena strokovno.

Igrišča ostajajo delno zaprta

Po tem ko so bili v vrtcih konec septembra seznanjeni z dopolnitvami protokola, so se po pomoč in dodatna pojasnila obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). »V želji po zaščiti zdravja otrok smo v času do razjasnitve priporočil začasno omejili igro otrok na naših igriščih na utrjene površine oziroma na dele igrišča, za katera ocenjujemo, da lahko poskrbimo za varno igro otrok – različno od igrišča do igrišča,« je pojasnila ravnateljica in zatrdila, da v času do sprejetja dolgotrajnejših ukrepov otroci ne bodo prikrajšani za bivanje na prostem. »Trudili se bomo izvajati različne druge oblike bivanja na prostem.«

LKK, foto: arhiv NT

—