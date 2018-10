Prihodnost Celja skozi objektiv županskih kandidatov

Kandidati, ki si želijo sesti za krmilo Mestne občine Celje so se soočili na strukturnem dialogu v Celjskem mladinskem centru. Že pred soočenjem je Zavod FOKUS kandidate postavil pred poseben izziv. Prejeli so fotoaparate za enkratno uporabo, z nalogo, da na domače mesto pogledajo skozi fotografski objektiv in Celje predstavljajo v luči, kot ga doživljajo.



Ob koncu soočenja so kandidati pokomentirali svoje fotografije in pojasnili razloge za njihov nastanek. Najbolj izpostavljena problematika je bila degradirano ozemlje stare Cinkarne, razvoj starega mestnega jedra in obuditev priljubljenih destinacij za oddih izven mestnega središča. Direktor Zavoda FOKUS, Matej Gorjup je ob tem povedal, da sta jih pozitivno presenetila odziv in angažiranost kandidatov.

Ob koncu soočenja so kandidati pokomentirali svoje fotografije in pojasnili razloge za njihov nastanek. Razstava izbranih fotografij bo v Celjskem mladinskem centru na ogled do 5. novembra.

LKK, Foto: FOKUS