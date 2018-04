Prijazno, a dosledno

Vedno več ljudi se odloča za družbo kosmatih štirinožcev, pri čemer se nekateri premalo zavedajo, da to pomeni skrb za žival za celo življenje, odgovornost, delo in tudi stroške. V ta paket sodi tudi vzgoja psa, ki se je je treba lotiti prvi dan, ko pride pes v hišo. Mag. Sabina Stariha Pipan, dr. vet. med., zagovarja izključno vzgojo psa na prijazen način, a z doslednostjo. Na to temo je že pred petimi leti napisala priročnik Vzgojimo psa – učinkovito, a prijazno, ki je pri Celjski Mohorjevi družbi pred kratkim izšel v tretji prenovljeni in dopolnjeni izdaji.

Avtorica se že nekaj let ukvarja s svetovanjem lastnikom psov in mačk, ki imajo težave zaradi vedenja svojih živali. Zato tematiko dobro pozna. Prepričana je, da je psa mogoče za kakovostno in obojestransko zadovoljivo sožitje učinkovito vzgojiti le na prijazen način, ki pa mora temeljiti na doslednosti.

Brez sunkovitih potegov

Pravi, da je nova izdaja knjige izšla zato, ker sta bili prvi razprodani. To je bila tudi priložnost, da nekatere stvari dopolni, ker so se medtem spremenile. Tokrat poudarja zlasti prijaznejše vodenje psa s pomočjo oprsnice in ne ovratnice. »To je bolje tako zaradi morebitnih poškodb kot vedenjskih težav, ki se lahko še poslabšajo, če psa ves čas sunkoma potegujemo. Lastniki lahko izberejo čisto navadno oprsnico, ki je spredaj speta s kovinskim obročem, kar pomeni, da ga lahko na ta način pripnejo tudi spredaj in lažje vodijo. Pes se zaradi takšnega vodenja tudi drugače obnaša. To je samo še korak naprej v filozofiji prijazne in dosledne vzgoje,« pravi strokovnjakinja in dodaja, da si vsak pes zasluži oprsnico. Poudarja tudi pomen učenja povelja samodejni »sedi«, da se pes nauči, da mora najprej sesti in se umiriti in da lahko šele nato dobi tisto, kar želi.

TC, foto: osebni arhiv

Avtorica priročnika mag. Sabina Stariha Pipan