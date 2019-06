Prijeli dvanajsterico in zasegli večjo količino konoplje

Kriminalisti bodo ovadili dvanajst oseb, starih od 27 do 47 let. Med njimi je devet Slovencev, dva državljana Srbije in en državljan Hrvaške. Sumijo jih, da so kot člani združbe v zadnjih mesecih na veliko preprodajali drogo. Šlo naj bi za konopljo.

Preiskavo so kriminalisti začeli že decembra lani, samo v zaključku preiskave, torej v fazi prijetja združbe, je sodelovalo kar 85 policistov in kriminalistov, med njimi so bili tudi pripadniki posebne policijske enote. Opravili so sedem hišnih preiskav, sedmim osumljencem pa so takoj odvzeli prostost.

Glavni člani združbe so preko spletne prodajalne s sedežem na območju Celja prodajali opremo za gojenje konoplje in dajali tudi navodila za vzgojo rastlin. Prodajali so sisteme za osvetljavo rastlin, sisteme za prezračevanje, zemljo, gnojila in druge preparate, ki so namenjeni za vzgojo rastlin v nadzorovanem okolju, ki omogoča več žetev pridelka letno in večjo vsebnost tetrahidrokanabinola.

Kot so še sporočili iz policije, je združba na sedežu podjetja za proizvodnjo in nadaljnjo prodajo konoplje opremila okoli 70 kvadratnih metrov velik prostor, v katerem je kontrolirano vzgajala dobrih tisoč sadik konoplje. Posušeno konopljo pa so člani združbe hranili na drugi lokaciji, kjer so kriminalisti našli 50 paketov po pol kilograma posušenih

rastlinskih delcev konoplje.

Skupno so v vseh hišnih preiskavah našli in zasegli okoli 1500 sadik konoplje v različnih fazah zorenja, okoli 28 kilogramov posušenih cvetov konoplje, pripravljenih za nadaljnjo prodajo, dobrih 60 tisoč evrov gotovine ter več opreme za gojenje konoplje in več pripomočkov za preprodajo droge, kot so tehtnice in aparati za vakumsko pakiranje.

SŠol

Foto: PUC