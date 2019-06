Prijeli dve skupini ilegalnih prebežnikov

Na območju Dobovca so policisti prijeli 13 ilegalnih prebežnikov, sicer državljanov Afganistana. Deset jih je bilo mladoletnih.

V bližino meje jih je s kombiniranim vozilom pripeljal državljan Romunije in jih odložil na hrvaški strani. Od tam so peš prečkali reko Sotlo. Na slovenski strani naj bi jih nato znova želel naložiti v vozilo, a so jih pred tem prijeli. 28-letnega Romuna, ki so mu odvzeli prostost, bodo tudi kazensko ovadili. Vsi afganistanski državljani pa so zaprosili za azil.

Nato so policisti na območju Rogatca prijeli pet tujcev, v tem primeru je šlo za družino s tremi mladoletnimi otroki s Kosova. Poleg njih so policisti prijeli tudi voznika, ki je družino pripeljal do meje. Tujce so po opravljenih postopkih vrnili hrvaškim varnostnim organom, voznika, šlo je prav tako za državljana Kosova, pa oglobili.

SŠol

Foto: GrupA