Prijeli šest Afganistancev

Na Mejnem prehodu Dobovec so policisti pri skupni mejni kontroli s hrvaškimi varnostnimi organi sinoči v turškem tovornem vozilu našli šest državljanov Afganistana.

Našli so jih v tovornem vozilu, ki je v Slovenijo pripeljalo kabine traktorjev.

Policisti so namreč med kontrolo pri meritvah CO2 opazili odstopanja, nakar so predstavniki hrvaške carine odstranili carinsko zalivko in v kabinah traktorjev odkrili afganistanske državljane. S šesterico so postopke nadaljevali hrvaški policisti.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: PUC, GrupA