Primanjkuje krvi: bolnišnica poziva krvodajalce

V Splošni bolnišnici Celje v teh dneh beležijo manjši prihod krvodajalcev na odvzeme krvi, hkrati pa se potrebe po krvi niso zmanjšale. Zaradi pomanjkanja krvi zato v bolnišnici pozivajo krvodajalce naše regije k darovanju krvi.

Na odvzem vabijo predvsem krvodajalce, ki so RhD negativni ter krvodajalce s krvno skupino 0+ in A+. Odvzeme krvi v Transfuzijskem centru celjske bolnišnice bodo danes podaljšali do 14. ure, jutri pa bo odvzem možen od 7.30 do 10.30 ure.

Če zalog do konca tedna ne bodo uspeli povečati, bodo odvzem na oddelku organizirali tudi v petek. Informacijo o tem bodo objavili na spletni strani bolnišnice.

SŠol