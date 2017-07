Primer Atrij: etažne lastnike “udaril” še sklep sodišča

Tiste etažne lastnike, katerih stanovanja je do nedavnega upravljal Atrij, je te dni presenetil sklep Okrajnega sodišča v Šentjurju in obsežen dopis o rubežu terjatev, ki jih ima mariborsko podjetje Rasting do Atrija. Podjetje Rasting je namreč opravljajo storitve odčitavanja delilnikov in delitve stroškov ogrevanja. Med naslovniki, ki so sklep prejeli, so tudi nekatera podjetja. Tak dopis je med prejemniki povzročil val ogorčenja, še posebej, ker nekateri pravijo, da so vse obveznosti do Atrija poravnali.

Primer spremljajo naši novinarji, ki iščejo dodatna pojasnila, kaj takšen sklep za prejemnike pomeni. Več podrobnosti in odgovorov pričakujemo prihodnji teden. Objavili jih bomo na Radiu Celje, obširno pa v Novem tedniku.

Atrij ne le, da ni poravnaval obratovalnih stroškov dobaviteljem, več kot očitno ni plačeval stroškov storitev, ki jih je za določene etažne lastnike opravljalo podjetje Rasting, čeprav naj bi večina strank svoje račune upravniku plačala. Zato to podjetje za izterjavo obveznosti Atrija vodi več sodnih izvršilnih postopkov. Podjetje je zato sodišču predlagalo rubež terjatev, ki pa jih ima Atrij zoper svoje stranke, torej etažne lastnike v stavbah, ki jih je upravljal. Drugače povedano: sklep šentjurskega sodišča je zdaj tak, da je izdalo nalog, da morebitne obveznosti, ki jih imajo etažni lastniki do upravnika, ne plačajo upravniku, temveč Rastingu.

Val ogorčenja je tudi zato, ker naj bi tak sklep po razumevanju prejemnikov veljal za izterjavo dolga od tistih, ki so bili torej dolžni Atriju, vendar pa so med prejemniki takšni, ki pravijo, da so vse poravnali.

Prejemniki sklepa so jezni tudi zaradi objave številnih podatkov, imen in priimkov v dokumentaciji – ta naj bi obsegala več kot 100 strani – ki jo je sodišče poslalo etažnim lastnikom, vendar pri Rastingu pravijo, da so podatke o strankah družbe Atrij povzeli iz javnih evidenc.

Danes smo poskušali dobiti tudi dodatna pojasnila pri podjetju Rasting, vendar je bil direktor nedosegljiv. Podjetje ima na svoji spletni strani zapisano, da je »sklep sodišča treba upoštevati tudi, če prejemnik sklepa ni stranka te družbe«. Kaj to pomeni in kaj tak sklep pomeni tudi za vse tiste, ki so vse stroške poravnali, prejemnikom ni popolnoma jasno. Več naj bi bilo znano v ponedeljek, ko naj bi bil direktor podjetja Rastring Simon Krampač za izjave dosegljiv.

SIMONA ŠOLINIČ