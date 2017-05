Primer poroštev v Štorah: odziv na oprostilno sodbo

Višje sodišče v Celju je po naših podatkih Stanka Zakelška, direktorja nekdanjega uspešnega podjetja Hudournik, in Franca Jazbeca, nekdanjega župana Štor, oprostilo kaznivih dejanj goljufije. Jazbeca je okrožno sodišče lani obsodilo na tri leta zapora, Zakelška kar na 4 leta in pol. V postopku je bila obsojena tudi nekdanja vodja štorske občinske uprave Irenca Ocvirk. Ta je dobila eno leto zapora s preizkusno dobo dveh let. Slednja naj bi bila kriva, ker naj bi podpisala ponarejen zapisnik ene izmed občinskih sej in tudi ona je zdaj oproščena.

Znano je, da so se očitki nanašali na to, da je občina Štore, katere župan je bil takrat Jazbec, nudila poroštvo v korist Zakelškovega podjetja Hudournik. Ko pa je podjetje propadlo, jih je morala občina začeti odplačevati, saj Zakelšek – tako je navajalo tožilstvo – pogodbenih obveznosti ni imel namena odplačati.

Stanko Zakelšek meni, da bi župan moral odstopiti.

Ali bo Zakelšek kot eden izmed obsojenih, zdaj pa oproščenih, po vseh teh letih morda koga tožil?

Kot je v razlagi zapisalo višje sodišče, ni dokazov, da so obtoženci storili goljufijo zaradi statusa Jazbeca v času dejanj. Tu je sodišče sledilo izjavam zagovornikov, da državna tožistva pri tovrstnih ravnanjih županov, kot so jih očitali Jazbecu, očitajo zlorabo položaja in ne goljufijo. Očitek o goljufiji bi namreč po mnenju višjkega sodišča pomeni, da v primeru oškodovanja občine župan kot zakoniti zastopnik oškodovane občine »ogoljufa sam sebe«.

Štorska občina danes uradno z oprostitvijo ni bila seznanjena. Tamkajšnji župan Miran Jurkošek je sicer nad odločitvijo višjega sodišča presenečen. Glede na to, da dokumenta o tem uradno še ni prejel, je v prvem komentarju dejal:

Primer bomo spremljali še naprej.

