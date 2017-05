Primer poroštev v Štorah: višje sodišče oprostilo obsojene

Višje sodišče v Celju je konec aprila sprejelo prelomno odločitev v najodmevnejšem primeru v občini Štore. Stanka Zakelška, direktorja nekdanjega podjetja Hudournik, in Franca Jazbeca, nekdanjega župana Štor, je oprostilo kaznivih dejanj. Prav tako tudi nekdanjo direktorico občinske uprave Irenco Ocvirk.

Znano je, da so se očitki nanašali na to, da je občina Štore, katere župan je bil Jazbec, nudila poroštvo v korist Zakelškovega podjetja Hudournik. Ko pa je podjetje propadlo, jih je morala občina začeti odplačevati, saj Zakelšek – tako je navajalo tožilstvo – pogodbenih obveznosti ni imel namena odplačati.

Jazbeca je sodišče obsodilo na tri leta zapora, Zakelška kar na 4 leta in pol. V postopku je bila obsojena tudi nekdanja vodja štorske občinske uprave Irenca Ocvirk. Ta je dobila eno leto zapora s preizkusno dobo dveh let. Slednja naj bi bila kriva, ker naj bi podpisala ponarejen zapisnik ene izmed občinskih sej. Prvostopenjsko sodišče je takrat razsodilo, da morajo vrniti kar 3,3 milijona evrov denarja, od tega največji delež Jazbec in Zakelšek.

Višje sodišče v Celju pa je ta primer obrnilo popolnoma v drugo smer. Sodišče druge stopnje, torej višje sodišče, je pritrdilo pritožbam obsojenih, da ni dokazov, da bi storili kazniva dejanja po pravni opredelitvi, ki jo je sprejelo okrožno sodišče.

SŠol