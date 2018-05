Pripovedovalec srčnih zgodb

»Pomembno je, da se kot fotograf ujamem s parom. Spremljam ga od jutranjih ur, ko mladoporočenca morda srečam v spodnjih hlačah, do večernega plesa, kjer me vsa preznojena objameta na plesišču. Ko se poslavljamo nekje sredi New Yorka, se zavedamo, da se ne bomo več videli.« Tako pripoveduje Velenjčan Aljoša Videtič, ki je fotografijo v svoje življenje povabil že v petem razredu osnovne šole, ko ga je radovednost gnala v Fotoklub Zrno. Fotografija se mu še danes zdi čarovnija. Priznava, da opravlja sanjsko službo. To, da po vsem svetu v objektiv ujame od 30 do 40 porok na sezono, s seboj prinaša tudi svojevrstno odgovornost.

Stranke ga ne najemajo, ker zna narediti lep portret pred palmo, ampak zato, ker zna s svojimi posnetki povedati zgodbo. Medtem ko se mladoporočenci držijo za glavo, če na njihov poročni dan dežuje ali pada toča, Aljoša v tem prav uživa. Ve namreč, da se bo moral potruditi še bolj. In doslej se mu je še vedno izšlo.

Na začetku svoje fotografske poti je ogromno časa preživel v temnici ob razvijanju klasičnih črno-belih fotografij. Kasneje je bil reporter za časopisne hiše, med drugim tudi za Novi tednik. Fotografije je razstavljal in o tej veji umetnosti predaval v krožkih v različnih osnovnih šolah, prirejal je delavnice. Spoznaval je tudi studijsko fotografijo. Prvo povabilo, če bi v objektiv ujel poroko, je prišlo iz Nove Gorice. Že takrat se je odločil, da bo pri fotografiranju poslušal sebe in ne zakoreninjenih zakonitosti, ki so veljale za poročno fotografijo. »Poistovetil sem se z naročnico, vedel sem, da ni nevesta iz porcelana, ampak da želi zgodbo brez pretiranih ›pozerskih‹ posnetkov.« Sledila so povabila iz Šaleške doline, izjemno fino se mu je zdelo že to, če je glas o njegovem delu segel do prestolnice in drugih priljubljenih točk za poročne zaobljube po državi. Danes pri svojem delu skoraj ne pozna meja.

TS

Foto: Osebni arhiv

Več v tiskani izdaji Novega tednika!