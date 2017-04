Pripravljalni sestanek vlade

V Slovenskih Konjicah je bil danes pripravljalni sestanek slovenske vlade s predstavniki regije, na katerem so se vladni predstavniki seznanili z lokalnimi problemi, da bodo na vladni obisk, ki bo 9. in 10. maja v tej regiji, prišli bolje pripravljeni.

Vlada je do zdaj obiskala sedem regij in pripravljalni sestanki so se izkazali za dober uvod v vladni obisk regije. Na ravni Savinjske regije je to edini pripravljalni sestanek, ki mu bo sledilo intenzivno sodelovanje predstavnikov ministrstev s predstavniki občin in gospodarstev. Župani so od vlade želeli slišati, kdaj bo odprtje operativnega programa, ki zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje pomembnih aktivnosti na ravni regije, pravi državni sekretar Tadej Slapnik.

Šentjurski župan Marko Diaci je izpostavil dva največja problema:

Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je podobno kot šentjurski kolega izpostavil probleme v cestni infrastrukturi, kot tudi:

Točen program obiska vlade še ni popolnoma določen. Po besedah državnega sekretarja Tadeja Slapnika bo vlada prvi dan obiska, torej 9. maja, najprej obiskala Celje, zvečer se bo v prijateljskem vzdušju pomerila v košarkarski tekmi v dvorani Hruševec in drugi dan obisk zaključila v Velenju.

BGO