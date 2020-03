Prireditve v zaprtih prostorih z več kot 500 ljudmi prepovedane

Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes izdal odredbo, da se od danes od 19. ure prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 500 ljudi. Prepoved velja, dokler ne preneha nevarnost širjenja bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, piše v odredbi, objavljeni v uradnem listu. Zaradi tega bo odpovedanih več dogodkov. Med drugim odpadejo tudi nekateri koncerti ob dnevu žensk. Prepoved velja za prireditve v objektih, pa tudi pod šotori, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Priporočajo sicer, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi. Minister s prepovedjo sicer sledi priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaradi višje stopnje tveganja prenosa virusa. Do 14. ure je bilo sicer v Sloveniji potrjenih 12 okužb z novim koronavirusom, testirali so 785 ljudi. Tako so odpovedali oziroma prestavili nekaj večjih dogodkov, med njimi koncerte Andree Bocellija v Stožicah, MI2 v Cankarjevem domu, Petra Graša v Kopru in Jana Plestenjaka v Mariboru, odpovedan je bil tudi zadnji dan sejma Dom v Ljubljani. Odpadeta oz. sta prestavljena tudi koncerta Modrijanov v Krškem in Prifarskih muzikantov v Semiču, prav tako so prestavili prireditev Stand up za dan žena, ki bi morala biti v Festivalni dvorani v Ljubljani, ter Aktualov koncert ob dnevu žena.

Že včeraj so prepovedali obiske v domovih za starejše. Specialistični pregledi potekajo normalno, bi jih pa glede na razvoj dogodkov lahko začeli omejevati, zato ljudem, ki so za te dni naročeni na preglede, priporočajo, da prej pokličejo in se pozanimajo o morebitnih odpovedih.