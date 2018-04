Prišleku Kozjansko vse bolj ugaja

Nov, največji slovenski glodalec rad podira drevesa ter obiskuje koruzna polja – Veliko ljudi ga še ne pozna

V zavodu Kozjanski park, v sedežem v Podsredi, so pripravili teden bobra. Gre za žival, ki se je na Kozjanskem naselila pred manj kot enim desetletjem. Njeno tamkajšnje naselitveno območje se vse bolj širi, saj je bober celo že na območju občine Šmarje pri Jelšah. Prišleka, ki povzroča tako škodo kot korist, je zato treba dobro poznati.

Evrazijskega bobra (obstaja tudi kanadski bober), ki je največji glodalec na območju Slovenije, so na Hrvaškem znova naselili pred prelomom tisočletja. Po reki Savi je nato našel pot po reki Sotli vse do Kozjanskega, kjer je danes na širših območjih Bistrice ob Sotli in Podsrede, v Sedlarjevem in Imenem ter od predlani še na Šmarskem…

BJ

Ob bobru in vidri so učenci Osnovne šole Kozje