Prizidek bo, a kako velik?

Zaposleni v Osnovni šoli Hudinja in starši otrok že dlje časa opozarjajo, da je prostorska stiska v šoli vse večja, saj je ta pretesna že za tiste, ki jo trenutno obiskujejo. Šola se vsako leto sooča tudi s povečanim številom učencev prvega razreda. Lani je zato Mestna občina Celje napovedala gradnjo prizidka in če sklepamo po objavi v nedavni izdaji mestnega časopisa, naj bi se gradnja začela že letos. A za zdaj je to tudi edini oprijemljivi podatek, ki ga nudijo odgovorni na občini.

Šolo na Hudinji obiskuje kar 500 otrok v 20 oddelkih, kar pomeni, da so zasedeni vsi šolski prostori. Pred leti je šola dobila prizidek, a ta že dolgo ne zadošča več, saj se je medtem spremenil predmetnik. Vsako leto so razredi povsem polni, kar pomeni, na predmetni stopnji nove težave, saj se učenci pri nivojskem pouku in izbirnih predmetih delijo v skupine. Velika gneča je tudi v jedilnici, ki ima le 60 mest, medtem ko na kosilo vsak dan čaka 400 otrok. Ravnatelj Jože Berk zato poudarja, da je novi prizidek nujen, saj bi rešil težave vseh tistih otrok, ki so v šoli že zdaj in ne le tistih, ki se želijo vsako leto vpisati v šolo.

Argumentom je občina lani prisluhnila in obljubila izgradnjo prizidka. Po zapisu v mestnem časopisu naj bi ga začeli graditi že letos in ga predvidoma končali prihodnje leto. Še pred časom je mestna občina na svoji spletni strani zapisala, da bi naj bilo v prizidku 12 učilnic s spremljajočimi prostori, kar naj bi veljalo 1,8 milijona evrov. A kakšen je konkreten načrt izgradnje in kakšna je finančna konstrukcija, za zdaj še ni jasno. Na ta vprašanja nam na občini v tem trenutku še niso mogli odgovoriti, so zapisali. Kot pravi ravnatelj Jože Berk, vsi nestrpno pričakujejo začetek gradnje, ki je pdredvidena jeseni. Z novim prizidkom se bodo izboljšali pogoji dela, s čimer bodo največ pridobili prav učenci, poudarja. Kako velik bo prizdek in koliko bo stal, pa ostajata za zdaj neznanki.

TC

Simulacija prizidka, kot so jo pripravili v podjetju Arhitekt Ernst.