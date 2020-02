Prizidek dobiva svojo podobo

Za stavbo Šolskega centra Celje na Lavi je v zadnjih mesecih zrasel nov prizidek. Gre za največjo srednješolsko naložbo v Celju v tem času.

Izvajalci tudi v teh dneh pospešeno delajo in tako celo malenkost prehitevajo časovni načrt. Dela naj bi bila končana do konca aprila. Notranjost nove stavbe je dokončana, urejene so tudi pripadajoče inštalacije. V tem času izvajalci gradijo prehod do osrednje stavbe in polagajo keramiko. Sledilo bo opremljanje prostorov in urejanje dokumentacije, da bodo lahko dijaki 700 kvadratnih metrov površin, kjer bodo specializirane učilnice in fitnes, lahko začeli uporabljati 1. septembra, kot je šola načrtovala lani ob svoji 60-letnici. Prizidek bo stal več kot milijon evrov, ki jih bo Šolski center Celje večinoma zagotovil iz lastnih sredstev, ministrstvo za izobraževanje bo prispevalo 170 tisoč evrov.

TC

Foto: SHERPA