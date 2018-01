Prizidek za oddelek glasbene šole

ŠOŠTANJ – Občina bo v naslednjih dneh objavila razpis za izbiro izvajalca, ki bo zgradil nov prizidek k šoštanjskemu oddelku glasbene šole in bo obnovil tudi njegove dosedanje prostore. Gre za največjo občinsko naložbo v letošnjem letu.

V Šoštanju v zadnjih letih beležijo povečan vpis učencev v dislociran oddelek Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. Poleg tega prostore za vajo potrebuje več kot 110 glasbenikov Pihalnega orkestra Zarja in pa okoli 50 pevcev Mešanega pevskega zbora Svoboda. Arhitekti so že izrisali načrte za prizidek h glasbeni šoli. Tudi dosedanji prostori oddelka glasbene šole bodo celovito prenovljeni. Župan Občine Šoštanj Darko Menih je pojasnil, da je občina za gradnjo prizidka in obnovo že obstoječega oddelka pridobila tudi sofinanciranje.

Šoštanjski župan si želi, da bi izvajalec začel čim prej obnavljati oddelek glasbene šole in graditi prizidek. Zaključek del je predviden novembra, selitev v obnovljene prostore pa je načrtovana prihodnje leto.

TS