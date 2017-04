Priznanja ljudem, zaradi katerih se dober glas o mestu sliši daleč

V Narodnem domu je bila sinoči osrednja prireditev ob prazniku Mestne občine Celje. Na všečni, scensko nekoliko drugače zasnovani prireditvi kot minula leta, precej artistično obarvani – zasnovali so domači celjski umetniki – so podelili tudi najvišja občinska priznanja – celjske grbe.

Slavnostni govornik Bojan Šrot je za dosežke od zadnjega praznika dejal, da minulo obdobje sicer ne bo zapisano z zlatimi črkami v mestno zgodovino. Je pa bilo solidno leto, v katerem se Celje znova lahko pohvali z nekaterimi pridobitvami. Ob preteklih in prihodnjih projektih je župan spregovoril tudi o ljudeh v knežjem mestu. »Nekaj je takšnih, ki večno kritizirajo ter nergajo in jim nič ni všeč, hkrati pa niso ničesar pripravljeni storiti, da bi se kaj spremenilo. Ob njih so v mestu ljudje, ki jih nosi tok življenja in so prepričani, da se ne da ničesar spremeniti. Tretjim na srečo ni vseeno. Prizadevajo si, da bi bilo naše življenje lepše, boljše. Takšni so naši nagrajenci,« je dejal Bojan Šrot.

Letos je Mestna občine Celje podelila zlati celjski grb, dva srebrna, tri bronaste in dva kristalna grba. Prejemnik zlatega grba je Osrednje knjižnica Celje, ki je lani praznovala 70-letnico obstoja.

Direktorica Osrednje knjižnice Celje Polona Rifelj:

Prejemniki celjskih grbov 2017:

Zlati grb:

Osrednja knjižnica Celje

Srebrni grb:

Andreja Zakonjšek Krt, Lado Gobec

Bronasti grb:

Franc Meža, Milan Ninić in Društvo za glasbeno gledališče Slovenije

Kristalni grb:

Leon Firšt in dr. Vaska Pejić

Umetniški program na slavnostni prireditvi v Narodnem domu so pripravili režiser Luka Marcen, dramaturginja Nuša Komplet Peperko, scenograf Miha Peperko in avtor glasbe Goran Bojčevski. Kot je dejal Bojan Šrot, so to bodoče zvezde celjske kulture, zato stari rek, da na mladih svet stoji, po mnenju župana ni navadna puhlica.

