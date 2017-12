Pričakujemo izobrazbo najmanj IV. stopnje, osnovna znanja uporabe računalniških orodij, osnovno znanje angleškega jezika ter izkazovanje naslednjih veščin in sposobnosti: natančnost in vztrajnost, pozitivna naravnanost, samoiniciativnost ter sposobnost za samostojno in timsko delo. Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 1. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.