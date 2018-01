Prodaja RTC Krvavec še ni končana

Alpska investicijska družba bi morala že pretekli ponedeljek plačati kupnino zreškemu Uniorju za nakup večinskega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec. Vendar sta družbi podpisali aneks k pogodbi o prodaji, ki kot novi rok določa 6. februar.

Zreški Unior je z Alpsko investicijsko družbo 11. decembra lani podpisal pogodbo o prodaji 98,56-odstotnega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec. Unior je z aneksom k pogodbi o prodaji določil novi rok izpolnitve vseh odložnih pogojev za izpolnitev pravnega posla iz osnovne pogodbe, in sicer je rok podaljšal do 6. februarja. Kot je poročal časnik Delo, kranjski podjetnik Janez Janša kupnine za RTC Krvavec ni poravnal, ker je ostal brez podpore bank za financiranje. Ob sklenitvi pogodbe so v družbi pojasnili, da bo prenos delnic na novega lastnika izveden ob izpolnitvi nekaterih pogojev, med drugimi tudi s pridobitvijo soglasja bank upnic družbe Unior, s katerimi je Unior decembra 2016 sklenil sindicirano kreditno pogodbo za refinanciranje svojih obveznosti.

Alpska investicijska družba se ukvarja z naložbami in svetovanjem ter ima sedež v Ljubljani. Njen ustanovitelj in direktor pa je podjetnik Janez Janša, ki je javnosti znan po tem, da mu je predlani novembra država morala po določitvi vrhovnega in ustavnega sodišča izplačati skoraj 3,5 milijona evrov odškodnine zaradi predolgega sojenja.

