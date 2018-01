Pričakujemo prodajalce (m/ž) za krajši in polni delovni čas z ustrezno izobrazbo, z izkušnjami na področju trgovinske dejavnosti, prijaznostjo in sposobnostjo svetovanja strankam v Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici in Velenju. New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 11. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.