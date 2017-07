Delovne naloge: prodaja blaga, svetovanje kupcem v zvezi z blagom, načinom vzdrževanja, svetovanje kupcem v zvezi z različnimi možnostmi nakupa oziroma plačila, količinsko in kakovostno prevzemanje blaga, pripravljanje blaga in prodajnega prostora za prodajo, označevanje blaga z maloprodajnimi cenami, reševanje reklamacij. Montecristo SL, d. o. o., Jelovška ulica 11, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 5. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.