Vaše naloge: skrb za nemoten potek dela v izmeni, pomoč pri opravljanju inventur, pospeševanju prodaje, vodenju urnikov …, nadomeščanje poslovodje oz. namestnika, pregledno predstavljanje in premeščanje blaga, svetovanje, strežba in upoštevanje kupcev, delo na blagajni. New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 7. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.