Od vas pričakujemo končano poklicno izobrazbo IV. stopnje, komunikativnost, fleksibilnost in osebno urejenost, smisel za delo s kupci, timski duh in pozitivno naravnanost. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.