Pričakujemo osebe, ki jih veseli delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov na prodajne police, urejanje videza trgovine in ki imajo veselje do dela s strankami. TEDi Betriebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 16. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.