Za Savinjsko regijo iščemo več prodajalcev z najmanj IV. stopnjo izobrazbe, s spoštljivim odnosom do kupcev in sodelavcev ter z željo po timskem delu. Lidl Slovenija, d. o. o., k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 25. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.