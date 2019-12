Glavna dela in naloge: izvajanje dela v okviru gastro ponudbe (priprava in postrežba), direktna prodaja izdelkov in storitev strankam, strežba v baru, izvajanje dela na blagajni, skrbno in natančno izvajanje prevzemov blaga in goriv … MOL Slovenija, d. o. o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota. Prijave zbiramo do 18. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.