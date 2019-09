Priprava in ponudba gastro asortimenta, v trgovini pa tudi svetovanje pri prodaji izdelkov in storitev, delo na blagajni, pomoč v avtopralnici. Mol Slovenija, d. o. o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota. Prijave zbiramo do 20. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.