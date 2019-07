Od kandidatov pričakujemo najmanj IV. stopnjo izobrazbe, možnost opravljanja dela tudi v nedeljo, za praznike, v dopoldanskih in popoldanskih izmenah, tekoče ustno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, usposobljenost za delo z računalnikom, skrbnost, ažurnost in doslednost pri izvajanju nalog. Mol Slovenija, d. o. o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota. Prijave zbiramo do 18. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.