Pričakujemo prijaznost in ustrežljivost do strank, komunikativnost, samostojnost, osebno urejenost, poznavanje trgovinskega poslovanja, vozniški izpit B-kategorije. Pami, d. o. o., Vipavska cesta 50, 5000 Nova Gorica. Prijave zbiramo do 8. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.