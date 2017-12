Delo izbranega/e kandidata/ke bo obsegalo predvsem prodajanje, svetovanje in informiranje kupcev, polnjenje in urejanje polic, reševanje reklamacij, manipulacijo z viličarjem. Merkur trgovina, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 10. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.