Vaše naloge bodo: strežba kupcem za pultom, priprava kruha in pekovskih izdelkov za prodajo, naročanje blaga, skrb za ustrezen izgled in kvaliteto razstavljenega blaga, skrb za urejenost trgovine. Spar Slovenija, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.