Pričakujemo: zaželene izkušnje na področju prodaje pohištva, smisel in željo za delo s kupci, usmerjenost k rezultatom, pozitivno naravnanost in kooperativnost, angažiranost in radovednost. Lesnina Les-MMS trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 16. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.