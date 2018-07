Vaše delo bo zajemalo prodajo blaga, svetovanje kupcem o prodajnih artiklih in možnostih plačila, opravljanje blagajniškega poslovanja in vodenje blagajniške dokumentacije, zlaganje in sortiranje blaga ter pripravljanje blaga in prodajnega prostora za prodajo, vodenje predpisanih evidenc in zahtevane dokumentacije, označevanje blaga s cenami in predpisano dokumentacijo … Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.