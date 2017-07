Če imate končano trgovsko šolo oziroma IV. stopnjo izobrazbe, lahko pridobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč za vas. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.