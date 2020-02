Za kolesarski sortiment iščemo sodelavca s poglobljenim poznavanjem koles in kolesarskega trga, V. stopnjo izobrazbe in letom delovnih izkušenj. Iščemo kandidata z aktivnim življnjskim slogom in ljubeznijo do športa. Hervis Sport in moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 16. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.