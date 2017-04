Prodajalec/svetovalec na področju kuhinj in bele tehnike (območje Novega mesta, Maribora in Celja)

Pričakujemo najmanj 2 leti izkušenj z risanjem in s prodajo kuhinj, poznavanje programskih orodij za prostorsko načrtovanje, znanje nemškega in hrvaškega jezika, visoko stopnjo motiviranosti za delo, vestnost, urejenost, usmerjenost k cilju, prijaznost, poštenost, natančnost, pozitivno naravnanost … Aparati, d. o. o, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 2. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.