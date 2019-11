Petros, d. o. o., je zasebno podjetje z desetletno tradicijo. V teh letih smo uspeli ustvariti stabilno podjetje z veliko zalogami in vrhunsko boniteto. Iščemo prodajnega inženirja za dobro uveljavljen program frekvenčnih pretvornikov Danfoss. Odlična priložnost tako za absolvente elektrotehniških študijev in tudi za izkušene strokovnjake, ki si želijo nove izzive. Petros, d. o. o., Podvin 13, 3310 Žalec. Prijave zbiramo do 14. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.