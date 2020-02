Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbran kandidat: aktivno promoviranje in izvajanje prodajnih strategij, naročanje in prodaja proizvodov družbe, spremljanje aktivnosti konkurence na trgu in predlaganje ukrepov, sodelovanje pri pripravi pogodb, spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija … Radenska, d. o. o., Boračeva 37, 9502 Radenci. Prijave zbiramo do 14. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.