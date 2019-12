Naloge: svetovanje in intenzivna oskrba obstoječih ter novih strank, pridobivanje novih strank, vodenje prodajnih pogovorov in pogajanja glede cen, samostojno planiranje terminov in službenih poti, nastopi na sejmih. Meusburger Georg GmbH & Co KG, Kesselstr. 42, A-6960 Wolfurt. Prijave zbiramo do 2. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.