Naša pričakovanja: pridnost in pozitiven pristop k delu, usmerjenost na kupca in prodajne rezultate, komunikativnost, odgovornost, sposobnost za timsko delo, končana srednja šola …. Reserved fashion, modne znamke, d. o. o., Brodišče 12, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 15. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.