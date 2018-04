Produktivnost ali skrivnosti Jerryja Seinfelda

Leta nazaj, ko je priljubljena serija prevzela svet in je Jerry Seinfeld bil »le« komik, je nekega večera gostoval na odru in množici razlagal skrivnosti, ki so ga vodile tako daleč. Govoril je o produktivnosti in o tem, kako uspeti v življenju.

Neprekinjena veriga

Seinfeld meni, da boljši komik postanete, ko pišete odlične šale. Toda to lahko storite le tako, da pišete vsak dan. Vsi imamo namreč slabe dneve in takrat je pomembno, da se znamo motivirati ter se prepričati v delo, četudi se počutimo izredno slabo in bi najraje vse pustili. Razkril je edinstveno koledarsko tehniko, ki ga je prisilila v pisanje.

Svetoval je, da si na steno obesimo velik koledar, ki ima na enem listu vse dneve v letu. Drugi korak je, da si omislimo rdeč flomaster. Vsak dan, ko boste opravili svojo dolžnost (on je pisal šale), datum prečrtajte z rdečo barvo. Po nekaj dneh neprekinjene verige rdečih križcev na koledarju ne boste želeli pustiti, saj jo boste zelo močno hoteli nadaljevati. Vse, kar je vaša naslednja naloga, je, da ne prekinete verige in da vztrajate.

Izredno uporabna tehnika

Tehniko lahko uporabljamo na več področjih – pri učenju jezikov, novih strokovnih znanj, pri izdelovanju spletne strani, ustanavljanju uspešnega podjetja … Metoda deluje, saj ne govorimo o muhi enodnevnici. Od nas zahteva dnevno doslednost, ki prinaša odlične rezultate. Kamen na kamen palača in zrno na zrno pogača je glavno načelo omenjene tehnike.

Navada je železna srajca

Dnevno ponavljajoče se aktivnosti se kmalu razvijejo v navado, ki jo podkrepimo z vsakodnevno prakso. Kmalu boste postali strokovnjak na svojem področju. S tem, ko si ne boste želeli prekiniti verige, boste kmalu opazili priložnosti za razvoj, ki jih v nasprotnem primeru ne bi. Majhne izboljšave prinesejo večje rezultate, ki so vedno pogosteje vidni.

Samo pomislite, koga imate raje – osebo, ki se vsak dan angažira in opravlja svoje majhne naloge, ali osebo, ki trdo dela le enkrat na štirinajst dni. Na primeru pisanja šal lahko vidimo, da vsak dan lažje zapišemo eno, kot da bi jih trideset napisali v enem dnevu.

Razmislite, katera aktivnost in dejavnost bi na vas pozitivno vplivala in s katero bi ustvarili boljši vsakdan. Ravno to postavite na Seinfeldov koledar. Začnite danes in si zaslužite svoje znamenje, napisano z rdečim pisalom.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com