Program Svit rešuje življenja

V celjski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) si prizadevajo doseči višjo odzivnost občanov na povabilo v nacionalni presejalni program Svit. Program Svit odkriva predrakave spremembe in preprečuje nastanek raka na debelem črevesu in danki ter s tem rešuje življenja.

Program Svit izvajajo od leta 2009 med moškimi in ženskami od 50. do 74 leta starosti. Vsak posameznik je v program vabljen vsaki dve leti. Tako Svit zajame v Sloveniji približno 600.000 prebivalcev, v celjski regiji približno 93.000. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer program vodijo in upravljajo, si prizadevajo doseči še višjo odzivnost. Na ravni države je ta 64-odstotna, na Celjskem je odzivnost odstotek nižja. Pri tem želijo izvajalci programa posebej spodbuditi k vključevanju prebivalce v občinah z najnižjo odzivnostjo, kot so Kozje, Dobje, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina in Rogatec.

Sicer je v 33 občinah na Celjskem odzivnost danes višja kot v primerjavi z letom 2015, le v Solčavi in v Štorah so zabeležili upad odzivnosti. “Veseli smo, da v regiji nimamo več občine, ki bi imela odzivnost pri obeh spolih skupaj nižjo od 50 odstotkov. Le občina Rogatec ima odzivnost pri moških nižjo od 50 odstotkov. Še vedno velja, da se moški slabše odzivajo kot ženske, tako da jih je treba še bolj spodbujati, saj je obolevnost zaradi tega raka pri njih višja kot pri ženskah,« pravi regionalna koordinatorica programa Svit iz celjske območne enote NIJZ Tatjana Škornik Tovornik.

Najvišjo odzivnost na program Svit sicer beležijo v občinah Radeče, Šmartno ob Paki, Tabor in Braslovče.

V lanskem letu je bilo v celjski regiji s Programom Svit odkritih 45 primerov raka na debelem črevesu in danki, pri 397 posameznikih pa so odkrili in odstranili predrakave spremembe.

BA