Zaradi dela na novih projektih iščemo sodelavca/-ko na področju razvoja programske opreme. Naš cilj je poiskati osebo, ki se bo s primernimi znanji, samoiniciativnostjo in kreativnostjo vključila v našo ekipo. Nudimo širok spekter različnih znanj, možnost profesionalnega razvoja ter razgibano in ustvarjalno delovno okolje. Inel, d. o. o., Bukovžlak 105, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.