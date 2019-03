Proizvodni delavec II (m/ž) (Rogaška Slatina)

Naloge proizvodnega delavca: priprava stroja za obratovanje, nadzor nad njegovim delovanjem, njegovo čiščenje in vzdrževanje, menjava formatnih delov, čiščenje in dezinfekcija strojev, naprav in prostora, odpravljanje manjših zastojev pri stroju, nastavitev in kontrola oznake šarže, optimiziranje – spreminjanje postopka za izdelavo plastenk, kontrola njihove izdelave … Atlantic grupa – Droga Kolinska, d. d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.