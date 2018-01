Pričakujemo: vsaj dve leti izkušenje v kovinsko predelovalni industriji s poudarkom na mehanski obdelavi, brizganju plastike in montaži, končana najmanj V. stopnja izobrazbe ustrezne smeri inženir strojništva, znanje angleškega/nemškega jezika, sposobnost iskanja in podajanja rešitev za optimizacijo delovnega procesa … Firšt, d. o. o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje. Prijave zbiramo do 9. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.