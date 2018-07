Stečajni upravitelj Zlatko Hohnjec bo konec julija dokončno ustavil poslovanje tovarne nogavic na Polzeli. Proizvodnja bo vrata zaprla 20. julija, po tem datumu bodo nekaj časa delali le še maloprodajna mreža ter za obratovanje potrebna režija in skladišče.

Hohnjec je proizvodnjo začel ustavljati že junija. Najprej so se ustavili stroji v pletilnici in nato deloma že v šivalnici. Ker morajo dokončati še zadnja naročila za tuje blagovne znamke, ta mesec delata še obrata za oblikovanje in pakiranje. Z zaustavljanjem proizvodnje se v Polzeli zmanjšuje tudi število zaposlenih. Konec junija je v podjetju delalo še nekaj več kot 70 ljudi.

V skladu s stečajno zakonodajo, ki podjetjem v stečaju dovoljuje poslovanje le eno leto od začetka stečaja, bi moral sicer Hohnjec proizvodnjo ustaviti že prej, a je celjsko sodišče prisluhnilo njegovim argumentom, da podjetje dela dobro. Poleg tega je upal, da mu bo tovarno uspelo prodati še v času obratovanja, saj bi s tem iztržil višjo ceno.

Žal pa zanimanja za nakup celotnega kompleksa, skupaj z opremo, zalogo gotovih izdelkov in blagovno znamko ni bilo. Kupca je z zbiranjem zavezujočih ponudb ter izklicno ceno 2,8 milijona evrov začel iskati že junija lani, neuspešna je bila tudi dražba junija letos, na kateri je bila izklicna cena 400 tisoč evrov nižja. Stečajni upravitelj zdaj premoženja Polzele ne bo več prodajal kot celoto, ampak po posameznih sklopih.

JI