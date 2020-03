Prometna dovoljenja podaljšana do 16. aprila, prepoved tehničnih pregledov

Vlada je na dopisni seji z odlokom prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Veljavna prometna dovoljenja so avtomatično podaljšana za mesec dni.

Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa se podaljša prav tako do 16. aprila 2020, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Iz AMZS pa so sporočili, da so po odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, za končne stranke dolžni zapreti servisne centre po Sloveniji. Servisne storitve lahko v duhu zagotavljanja javne varnosti in zdravja opravljajo poslovne stranke.

Določeni AMZS servisi (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper) bodo služili kot podpora službi pomoči na cesti, pri kateri bomo še naprej opravljali najnujnejše storitve za zagotavljanje nadaljnje vožnje (krpanje pnevmatik, menjava akumulatorja, črpanje napačno točenega goriva …).

S ciljem preprečevanja širjenja okužb in posledično zaprtjem AMZS servisnih centrov menjava pnevmatik v AMZS do nadaljnjega ne bo mogoča, prav tako ne v drugih vulkanizerskih delavnicah.



RG

Foto: AMZS