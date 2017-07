Prometna varnost motoristov se je spet poslabšala

Te dni je bilo tudi na Celjskem več prometnih nesreč, v katerih so bili poškodovani motoristi. Njihova prometna varnost se je v zadnjem letu zelo poslabšala, lani sta denimo na našem območju umrla dva dva motorista in voznik mopeda. Več kot 50 pa se jih je telesno poškodovalo. Poletje je tudi čas, ko je takšnih nesreč več, večina pa se jih sodeč po policijskih statistikah zgodi med 12. in 18. uro.

Glede na število nesreč motoristov na Celjskem so najbolj nevarne ceste:

Stranice – Frankolovo – Škofja vas,

Latkova vas – Marija reka,

Slovenj Gradec – Huda Luknja – Velenje – Črnova – Pirešica,

Celje – Šentjur,

Šempeter – Latkova vas – Šentrupert – Ločica,

Črnova – Nova Cerkev.

Na teh cestah zato policija izvaja tudi več nadzorov prometa.

Policist Jadran Žerjal iz Postaje prometne policije Celje.

Značilnost letošnjih nesreč z motoristi po vseh Sloveniji je, da so nesreče v večini povzročali starejši motoristi, nekaj med njimi tudi z zelo kratkim stažem motorja. To pomeni, da so šele pred kratkim opravili vozniški izpit kategorije A ali pa da so izpit za kategorijo A opravili v mladosti, potem pa dolgo niso vozili enoslednega vozila.

SŠol