Prometna varnost ni nekaj samoumevnega

Agencija za varnost prometa (AVP) in policija ta teden poostreno nadzirata voznike tovornih vozil in avtobusov. V agenciji opozarjajo, da prometna varnost ni samoumevna in da smo zanjo odgovorni vsi udeleženci v prometu.



Prometna varnost na slovenskih cestah se je glede na lani precej poslabšala. Do sredine julija je v prometnih nesrečah umrlo že 60 ljudi, lani v enakem času 43. V prvi polovici leta se je sicer zgodilo za dva odstotka manj nesreč kot v enakem obdobju lani, a je v prometnih nesrečah umrlo 15 ljudi več. To so podatki, ki nas morajo skrbeti, pravi Vesna Marinko, vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa. Kot dodaja, so najbolj kritični prav poletni meseci, izpostavila je predvsem večjo obremenjenost cest, raznovrstnost udeležencev v prometu, varljiv občutek varnosti ter slabšo zmožnost prilagajanja hitrosti in varnostne razdalje. Ob tem podatki agencije razkrivajo, da je prometna varnost trenutno najslabša na območju policijskih uprav Nova Gorica in Celje.

Število umrlih v prometnih nesrečah glede na statistično regijo po letih

REGIJA 2017 2018 2019 Pomurska 2 2 1 Posavska 2 3 1 Osrednjeslovenska 9 6 8 Podravska 12 10 6 Primorsko-notranjska 3 1 1 Obalno-kraška 3 3 3 Koroška 4 0 2 Gorenjska 6 4 6 Jugovzhodna 2 5 5 Zasavska 2 1 2 Savinjska 6 3 11 Goriška 4 3 10

Vir: Agencija za varnost v prometu

»Letošnje leto se je začelo tragično. Poletni meseci so tudi zaradi bolj obremenjenih cest, raznovrstnosti udeležencev cestnega prometa, varljivega občutka varnosti in brezskrbnosti običajno najbolj kritični, z največ prometnimi nesrečami. Tako so tudi letošnjo prvo polovico poletja zaznamovali številni tragični dogodki. Ni nam vseeno. Gorimo o ljudeh in ne številkah. Zaskrbljeni smo. Zato v agenciji menimo, da moramo še tesneje sodelovati, se povezovati in osveščati. Samo če bomo stopili skupaj, lahko naredimo prave korake v pravo smer. Naša naloga je delovati preventivno in poudarjati odgovornost. Kajti odgovoren voznik med vožnjo ne bo uporabljal mobilnega telefona, ne bo pil, ko bo vozil, ne bo divjal, odgovoren voznik bo uporabljal varnostni pas,« poudarja Vesna Marinko.

Najprej nad poklicne voznike

Da bi se stanje na naših cestah vendarle izboljšalo bodo policisti do konca poletja izvedli več različnih nadzornih akcij. V tem tednu so pod drobnogled vzeli voznike tovornih vozil in avtobusov. Po podatkih agencije je bilo namreč v prvem polletju za 27 odstotkov več kršitev voznikov tovornih vozil in 29 odstotkov več kršitev voznikov avtobusov kot v enakem obdobju lani.

Na AVP poudarjajo, da v Sloveniji tranzitni promet narašča in da se z večanjem prometa povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Zato si v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo, ministrstvom za notranje zadeve in Družbo za avtoceste RS prizadevajo za vzpostavitev stalnega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi, kot tudi vozniki kombijev na celotnem avtocestnem omrežju in vseh štirih vstopnih točkah v državo.